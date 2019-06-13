شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تغرم 7 شركات 40 ألف جنيه لعدم إرسالها القوائم المالية السنوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غرمت لجنة القيد بالبورصة المصرية، 7 شركات مبلغ 40 ألف جنيه لمخالفتها قواعد القيد، إذ غرمت 6 شركات مبلغ 5 آلاف جنيه لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد القيد، وغرمت شركة أسمنت سيناء مبلغ 10 آلاف جنيه لمخالفة أحكام المادة 38 من قواعد القيد والمادة 66 من الإجراءات التنفيذية.

وشمل قرار تغريم 6 شركات لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد القيد هى رواد مصر للاستثمار السياحى، الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، بى اى جى للتجارة والاستثمار، جولدن بيراميدز بلازا، جينيال تورز، الأخوة المتضامين للاسنثمار العقارى والأمن الغذائى.

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ونبهت لجنة القيد على شركة الإسكندرية للخدمات الطبية، العبور للاستثمار العقارى، راية لخدمات مراكز الاتصالات، راية القابضة للاستثمارات المالية، الشمس للإسكان والتعمير، لمراعاة أحكام المادة 46 من قواعد القيد.

يذكر أن المادة (46) تنص على ضرورة موافاة الهيئة والبورصة، بنسخة من القوائم المالية السنوية الصادرة من مجلس إدارة الشركة مرفقاً بها تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات على أن يكون ذلك قبل بداية جلسة التداول للتاريخ المدون بتقرير مراقب الحسابات.