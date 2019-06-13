أسهم أمريكا تفتح مرتفعة بدعم مكاسب الطاقة وتوقعات خفض الفائدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الخميس بفضل مكاسب قطاع الطاقة فضلا عن آمال خفض سعر الفائدة التي عززت الثقة أكثر. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 32.11 نقطة بما يعادل 0.12 % ليفتح عند 26036.94 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 6.40 نقطة أو 0.22 % إلى 2886.24 نقطة، وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 29.84 نقطة أو 0.38% إلى 7822.56 نقطة.

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