شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام سعودية: قطر تسحب أموالها من البورصة التركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وسائل إعلام سعودية، أن قطر تعمل على سحب أموالها من البورصة التركية، بعدما لفتت أنشطتها فى الأشهر الخمس الأولى من العام الجارى فى بورصة إسطنبول الأنظار.

وذكر موقع "مكة المكرمة" أن حطة القطريين قد انخفضت فى هذه المدة بنسبة 31%، وبلغ مقدار أموالهم المسحوبة من تركيا 4.6 مليار ليرة تركية. ووفقًا لبيانات معهد الإحصاء التركى، فإن المستثمرين الأجانب مستمرين فى الخروج.

وأشار الموقع إلى أنه بناء على بيانات وكالة السجل المركزى، إلى أن قيمة المحفظة الاستثمارية القطرية فى شهر ديسمبر كانت تبلغ 14 مليار و745 مليون ليرة، ولكن تراجعت فى شهر مايو إلى 10 مليار و181 مليون ليرة، لتنخفض حصتهم بنسبة 31 بالمئة.