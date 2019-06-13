"الأسواق الحرة" تنتهى من تجهيز فروعها بمطار العاصمة الإدارية الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
انتهت شركة مصر للطيران للأسواق الحرة من عرض منتجاتها في فروعها بمطار العاصمة الجديد ، تمهيدا لافتتاحه خلال الأيام المقبلة أمام الركاب بالمطار مع بدء التشغيل التجريبي خلال الأيام القادمة .
حرصت الشركة على تجهيز الفروع بما يتناسب مع الأهداف التي تسعي لتحقيقها في الفترات المقبلة، من تحقيق نتائج مرضية في فائض الميزانية ، كما وضعت اغلب ممتلكاتها وفقا المساحة المخصصة لها داخل المطار .
وكان وفد من قيادات وزارة الطيران المدني، تفقد مطار العاصمة الدولي تمهيدا للتشغيل التجريبي له خلال الفترة القادمة ،و شاهد الوفد صالتى السفر والوصول وكاونترات الجوازات والأسواق الحرة ومنطقة سير الحقائب ومهبط الطائرات وبرج المراقبة الجوية للوقوف على جاهزية المطار للتشغيل التجريبي، وتوافر كافة الجوانب الفنية واللوجستية والأمنية بالمطار بالشكل المطلوب .
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