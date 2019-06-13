شكرا لقرائتكم خبر عن هاني ويل يهاجم مقاومة محورية – تحليل – 13-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم هاني ويل - HONEYWELL INTERNATIONAL INC- (Honeywell) على ارتفاع في آخر جلساته ، ليهاجم بذلك مستوى المقاومة المحوري 173.80 ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.73% بما يعادل 1.25 نقطة ، في تواصل الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، أمام محاولته تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية .

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ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 173.80 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 180.81 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه