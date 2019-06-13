شكرا لقرائتكم خبر عن والت ديزني يبدأ باستعادة تعافيه – تحليل – 13-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد استناد سهم والت ديزني - WALT DISNEY COMPANY- (DIS) لخط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير ، عاود ارتفاعه في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.47% بما يعادل 0.64 نقطة ، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، وبانخفاض تدريجي بأحجام التداول .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 142.30 ، طيلة ثبات الدعم 130.55 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد