شكرا لقرائتكم خبر عن كاتر بيللر ينخفض بتأثير مقاومة مهمة – تحليل – 13-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم كاتر بيللر - CATERPILLAR INC - (CAT) انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المهم 129.30 ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.14% بما يعادل -0.18 نقطة ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الهابط بالمدى القصير ، وأخيراً نلاحظ بدء تكون دايفرجنس سلبي بمؤشر الستوكاستيك أسفل الرسم البياني المرفق .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 129.30 ، ليستهدف مستوى الدعم 121.20 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط