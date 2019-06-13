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شكرا لقرائتكم خبر عن بايدو يعاود الانخفاض – تحليل – 13-06-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم بايدو - BAIDU- (BIDU) الانخفاض في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.98% بما يعادل -2.28 نقطة ، وذلك مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 101.71 ، طيلة ثبات المقاومة 133.78 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
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