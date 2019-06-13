شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 13-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي مزيد من الميل الهابط ليبتعد عن دعم العلم الهابط المكسور مسبقاً، مما يدعم التوقعات بتحقيق مزيد من الانخفاض بقية اليوم، بانتظار اختبار مستوى 0.6860 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي الأول، بينما يمثل الثبات دون 0.6965 يمثّل الشرط الأول لاستمرار الميل الهابط المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6850 والمقاومة 0.6950

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط