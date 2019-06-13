شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 13-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر عقود خام برنت بإيجابية قوية بعد الهجوم على ناقلتي النفط في بحر عُمان، مما قد يدفع السعر لتحقيق مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، ونفضّل التوقف على الحياد بشكل مؤقت إلى أن يؤكد السعر وجهته التالية بشكل أوضح.

نشير إلى أن استمرار الارتفاع واختراق 62.92 سيدفع السعر لمواصلة الاتجاه الصاعد وتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 65.92، بينما كسر 59.93 سيضغط على السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 56.23.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 58.00 والمقاومة 62.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي