شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 13-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر النفط صعوداً بشكل قوي متأثراً بالهجوم الذي تعرضت له ناقلتي نفط في بحر عُمان، ليخترق مستوى 51.61 ويختبر مقاومة القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استقرار السعر فوق المستوى المذكور سيدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب والوصول إلى 54.47 كمحطة تالية، بينما الارتداد هبوطاً والتداول دون 51.61 سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه التالي عند 48.08.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 49.00 والمقاومة 53.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي