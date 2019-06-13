شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 13-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الفضة تداولاته الإيجابية ليبتعد عن مستوى 14.73، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد بقية اليوم، تدعمه إشارة التقاطع الإيجابي التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، بانتظار استهداف مستوى 15.23 بشكل رئيسي، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 14.73 لاستمرار الارتفاع المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.65 والمقاومة 15.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد