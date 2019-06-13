شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 13-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب محاولات إيجابية طفيفة في إشارة لتوجه السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، بانتظار اختبار مستوى 1346.70 الذي يمثّل محطتنا الرئيسية الأولى، ليبقى السيناريو الإيجابي فعالاً خلال الجلسات القادمة بشرط الثبات فوق 1320.30، مع التذكير بأن اختراق المستوى المستهدف سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 1365.25 كهدف رئيسي تالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1320.00 والمقاومة 1350.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد