شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 13-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات سلبية جديدة ليكسر دعم القناة اللحظية الصاعدة، في إشارة لتوجه السعر لاختبار محتمل للدعم الأهم 1.2636 قبل العودة للارتفاع من جديد.

وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد بشرط الثبات فوق الدعم المذكور، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي الأول يتواجد عند 1.2795.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2610 والمقاومة 1.2780

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد