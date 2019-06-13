شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تقفز أكثر من 4% بعد الهجوم على ناقلتي نفط فى الخليج العربي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسعت أسعار النفط العالمية من ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس محققة حتى الآن صعودا بأكثر من 4% ، لتعوض خسائرها التي تكبدتها بالأمس وتزايد عنها ، فى طريقها صوب تحقيق أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، خاصة بعد تعرض ناقلتي نفط عملاقتين لهجوم تخريبي فى الخليج العربي قرب سواحل إيران.

بحلول الساعة 12:21بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي بأكثر من 4% إلى مستوي 53.40$ للبرميل من مستوي الافتتاح 51.04$،وسجل أعلى مستوي 53.62$ ، وأدنى مستوي 50.59$.

وصعد خام برنت بأكثر من 4% إلى مستوي 62.40$ للبرميل من مستوي الافتتاح 59.95$ ،وسجل أعلى مستوي 62.65$ ،وأدنى مستوي 59.76$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأمس نسبة 3.6% ،وانخفضت عقود برنت نسبة 3.7 % ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بفعل توقعات بضعف نمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2019.

قالت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية إن انفجارين كبيرين استهدفا صباح الخميس ناقلتي نفط فى مياه بحر عمان قرب سواحل إيران ،وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية"إرنا" أن الناقلتين كانتا محملتين بالخام القادم من بلدان فى الخليج العربي.

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وقال مركز عمليات التجارة البحرية التابع للأسطول الملكي البريطاني يوم الخميس إنه على دراية بوقوع حادث شحن فى خليج عمان قرب الساحل الإيراني.

جددت تلك الحادثة المخاوف حيال تعطل الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط ، حيث زاد الهجوم على ناقلات النفط بالخليج العربي ، بعدما شددت الولايات المتحدة العقوبات على إيران.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 2.2 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 7 حزيران/يونيو، فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي ،على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بحوالي مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى 485.8 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ تموز/يوليو 2017، فى علامة سلبية لمستويات الطلب فى أكبر مستهلك للنفط بالعالم.

وبالنسبة لإنتاج النفط الأمريكي، فقد انخفض الأسبوع الماضي بحوالي 100ألف برميل يوميا ،فى أول انخفاض أسبوعي خلال شهر ،لينزل الإجمالي إلى 12.3 مليون برميل يوميا ، متخليا عن مستواه القياسي عند 12.4 مليون برميل يوميا.