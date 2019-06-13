شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة ترتفع لليوم الثالث على التوالي مع صعود معظم الأصول الاستثمارية الآمنة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، مع صعود معظم الأصول الاستثمارية الآمنة ، وسط مخاوف الحرب التجارية الأمريكية الصينية ،وتصاعد التوترات الجيوسياسية فى منطقة الخليج العربي.

ارتفعت أسعار الفضة بأكثر من 0.3% حتى الساعة 12:12 بتوقيت جرينتش إلى مستوي 14.82$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 14.77$،وسجلت الأعلى عند 14.84$ ،والأدنى عند 14.77$.

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حققت أسعار الفضة بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.2% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بعد بيانات ضعيفة عن وتيرة التضخم فى الولايات المتحدة.

تواصل معظم الأصول الاستثمارية الآمنة يوم الخميس صعودها خاصة المعادن النفيسة الذهب والفضة ، مع استمرار المخاوف حيال الحرب التجارية الأمريكية الصينية ،بجانب تصاعد التوترات الجيوسياسية بعد تعرض ناقلتي نفط لهجوم تخريبي فى منطقة الخليج العربي.

ويدعم أسعار الذهب والفضة أيضا تزايد احتمالات قيام البنك الفيدرالي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة خلال الأشهر القليلة القادمة ، بهدف دعم نمو أكبر اقتصاد فى العالم ،ونزولا لرغبة الرئيس الأمريكي " دونالد ترامب" فى أسعار فائدة منخفضة.