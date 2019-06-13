شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تستأنف مكاسبها مع صعود قطاعي الطاقة والموارد الأساسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات جني أرباح من أعلى مستوى فى خمسة أسابيع ، وقاد الارتفاعات قطاعي الطاقة والموارد الأساسية.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.2% حتى الساعة 11:35 بتوقيت جرينتش ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.3% ، فى أول خسارة خلال أربع جلسات ، بفعل عمليات بيع لجني أرباح.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس فى طريقه صوب تحقيق رابع مكسب خلال الخمس جلسات الأخيرة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة الإيجابية.

Advertisements

تصدر قطاعي الطاقة والموارد الأساسية قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا مع ارتفاعات فاقت 0.9% ،خاصة بعدما قفزت أسعار النفط 4% بعد تعرض ناقلتي نفط لهجوم تخريبي فى الخليج العربي.

استخدام الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" نغمة أكثر إيجابية عن الحرب التجارية الأمريكية الصينية يوم الأربعاء لكنه هدد أيضا بزيادة الرسوم الجمركية على البضائع الصينية إذا لم يتم التوصل لاتفاق تجاري شامل.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.3% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 0.2% ، فى أول خسارة خلال الثماني جلسات الأخيرة.

ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 0.3% ، وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.1% ، ،وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بأكثر من 0.5% ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 حوالي 0.2%.