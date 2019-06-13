شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع لليوم الثاني على التوالي مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة لمخاوف حيال الحروب التجارية العالمية والتوترات الجيوسياسية فى منطقة الخليج العربي ، بالإضافة إلى الاحتمالات القوية لقيام الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ارتفعت أسعار الذهب بحوالي 0.2% حتى الساعة 10:57 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,336.45$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,333.97$،وسجلت أعلى مستوي 1,339.03$ ، وأدنى مستوي 1,332.38$.

حققت أسعار الذهب الأمس ارتفاعا بنسبة 0.5% ، فى أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، بعد هبوط الأسهم الأمريكية فى وول ستريت ،وبدعم بيانات ضعيفة عن وتيرة التضخم فى الولايات المتحدة خلال أيار/مايو.

تراجعت معظم أسواق الأسهم العالمية يوم الخميس مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة لمخاوف حيال الحروب التجارية العالمية ،بالإضافة إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية فى منطقة الخليج العربي.

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لا تزال الحروب التجارية العالمية محط اهتمام المستثمرين ، فى ظل صعوبة المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين لحل خلافات الرسوم الجمركية والتوصل لاتفاق تجاري شامل ،ومع تهديد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بفرض عقوبات على خط أنابيب قيد الإنشاء يمد دول شمال أوروبا بالغاز الطبيعي من روسيا.

فى منطقة الخليج العربي تعرضت ناقلتي نفط لهجوم تخريبي قرب سواحل إيران ، الأمر الذي زاد التوترات الجيوسياسية هناك ،حيث تتهم السعودية إيران بالوقوف وراء تلك الهجمات ،خاصة مع قيام جماعة الحوثيين بتنفيذ إعمال تخريبية داخل الأراضي السعودية.

تراجع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.1% ،ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس ، عاكسا هبوط مستويات الدولار الأمريكي مرة أخرى مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

حيث لا تزال مستويات الدولار الأمريكي تحت ضغط الاحتمالات المتزايدة لقيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة خلال الأشهر القليلة القادمة ، فى ظل توالي البيانات الاقتصادية الضعيفة التي تؤشر بوجود تراجع حاد فى نمو أكبر اقتصاد فى العالم ،وأيضا استجابة لضغط إدارة دونالد ترامب الذي يرغب فى أسعار فائدة منخفضة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بحوالي 3.52 طن متري ليرتفع الإجمالي إلى 759.7 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 8 نيسان/أبريل الماضي.