شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع هامشي فى أسعار البتكوين بعد العودة بقوة للتداول أعلى 8,000$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" هامشيا بالتعاملات الفورية يوم الخميس بعد العودة بقوة للتداول أعلى مستويات الحاجز النفسي عند 8,000$ ، حيث من المنتظر أن تعزز الأسعار مكاسبها خلال التعاملات القادمة ، بهدف استكمال مسار السوق الصاعد الذي يسيطر على تعاملات أكبر عملة رقمية فى العالم منذ أوائل نيسان/أبريل الماضي.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 08:47بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية البتكوين حول8,135$ بانخفاض قدره 36$ بنسبة 0.4%،حيث سعر الافتتاح عند 8,171$،وسجلت أعلى مستوي عند 8,200$ ، وأدنى سعر عند 8,050$.

حقق "البتكوين" يوم الأربعاء ارتفاعا بنسبة 3.25% ، فى ثاني مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، مع تسارع مستويات الطلب الاستثماري على العملة الرائدة فى سوق التشفير.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الخميس بأقل من واحد مليار$ إلى إجمالي 260 مليار$ ،مع تراجع هامشي فى معظم أسعار العملات الكبرى فى السوق.

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وقفزت القيمة السوقية بالأمس لأعلى مستوى فى أسبوع عند 263 مليار$ ، مع نجاح البتكوين فى العودة للتداول بقوة أعلى مستويات الحاجز النفسي عند 8,000$ لكل وحدة بتكوين.

قال مؤسس ورئيس مجموعة العملات الرقمية "باري سيلبرت" إن شتاء التشفير قد أنتهي وإن الأسواق دخلت "ربيعا مشفرا" ،وأشار سيلبرت إلى أن المشاركة المؤسسة قد نمت كثيرا منذ مرحلة الثور لعام 2017 ،لذلك تنظر شركته للسوق نظرة صعودية.

ويعتقد معظم خبراء التشفير أن السوق الهابط قد انتهي ،وأن السوق سوف تشكل قاعدة أعلى خلال الخريف المقبل ،وينصح البعض عدم مطاردة الأسعار عند مستويات أعلى ، حيث من المنتظر أن توفر السوق فرص كافية للشراء عند الانخفاضات.

لذلك ينصح الخبراء المتداولين بالتحلي بالصبر والشراء عندما تكون نسبة المخاطرة إلى العائد فى صالحهم.