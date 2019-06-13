شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستأنف مكاسبه مقابل الدولار وتهديد "دونالد ترامب" يكبحه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف مكاسبه مقابل الدولار الأمريكي ، حيث لا تزال العملة الأمريكية تحت ضغط الاحتمالات المتزايدة لقيام الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة خلال هذا العام ،ويكبح المكاسب تهديد الرئيس الأمريكي"دونالد ترامب" بفرض عقوبات على خط أنابيب "نورد ستريم 2" الروسي ،والذي يمد دول شمال أوروبا بالغاز الطبيعي".

ارتفع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.1% حتى الساعة 08:05 جرينتش ،ليتداول عند 1.1296$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1286$ ،وسجل الأعلى عند 1.1303$ ، والأدنى عند 1.1286$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.35% مقابل الدولار ، بعدما حقق فى اليوم السابق ارتفاعا بنسبة 0.15% ،وتعاذ تلك الخسارة إلى تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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تراجع مؤشر الدولار يوم الخميس بنسبة 0.1% ،ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس ، عاكسا هبوط مستويات الدولار الأمريكي مرة أخرى مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

حيث لا تزال مستويات الدولار الأمريكي تحت ضغط الاحتمالات المتزايدة لقيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض أسعار الفائدة خلال الأشهر القليلة القادمة ، فى ظل توالي البيانات الاقتصادية الضعيفة التي تؤشر بوجود تراجع حاد فى نمو أكبر اقتصاد فى العالم ،وأيضا استجابة لضغط إدارة الرئيس الأمريكي الذي يرغب فى أسعار فائدة منخفضة.

قال الرئيس الأمريكي"دونالد ترامب" يوم الأربعاء إنه يدرس فرض عقوبات بشأن مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي "نورد ستريم 2 " الروسي ،وحذر ألمانيا من الاعتماد على روسيا فى الطاقة.

والمشروع قيد الإنشاء حاليا بهدف مد دول شمال أوروبا بالغاز الطبيعي ،وتقول ألمانيا إن للمشروع فوائد اقتصادية كبيرة ،بينما ترى دول شرق أوروبا أن المشروع يمثل اعتمادا متزايدا للاتحاد الأوروبي على روسيا.