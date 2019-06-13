شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة من الأعلى له منذ 31 من أيار/مايو الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:59 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.15% إلى مستويات 108.34 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 108.50 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 108.17، بينما حقق الأعلى له عند 108.54.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر دولة صناعية عالمياً كشف بنك اليابان عن إحصائية قطاع الأعمال التصنيعي والتي أظهرت اتساع الانكماش إلى ما قيمته 10.4 مقابل 7.3 في الربع الأول الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع 4.5، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر تيراتاري الصناعي والتي أظهرت ارتفاعاً 0.8% مقابل تراجع 0.2% في آذار/مارس الماضي، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.4%.

على الصعيد الأخر، تترقب الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في السابع من حزيران/يونيو والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 3 ألف طلب إلى 215 ألف طلب، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد تعكس تراجعاً 0.3% مقابل ارتفاع 0.3% في نيسان/أبريل، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 1.4% مقابل 0.2%.