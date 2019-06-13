شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الفضة للجلسة الثالثة على التوالي وسط الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:48 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 تموز/يوليو المقبل 0.07% لتتداول حالياً عند 14.77$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 14.76$ للأونصة، وسط انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى مستويات 96.93 مقارنة بالافتتاحية عند 96.96.

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هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في السابع من حزيران/يونيو والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 3 ألف طلب إلى 215 ألف طلب، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد تعكس تراجعاً 0.3% مقابل ارتفاع 0.3% في نيسان/أبريل، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 1.4% مقابل 0.2%.

وفي سياق أخر، تتطلع الأسواق الأسبوع المقبل لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 17-18 حزيران/يونيو والذي من المرتقب أن يكشف من خلاله صانعي السياسة النقدية عن توقعاتهم لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل الفائدة على الأموال الفيدرالية للأعوام الثلاثة المقبلة، ويأتي ذلك في ظلال تنامي التكهنات مؤخراً بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يقدم لاحقاً على خفض أسعار الفائدة.

ويذكر أن وزارة المالية الروسية أفادت الشهر الماضي بأن إنتاج روسيا (رابع أكبر منتج للفضة عالمياً) من الفضة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري 2019 تراجع إلى 223.28 طن متري مقارنة بنحو 250.76 في نفس الفترة من العام الماضي 2018، ونود الإشارة لكون أكثر من 60% من الطلب العالمي على الفضة يأتي من القطاع الصناعي الذي قد يتأثر سلباً من جراء الحمائية التجارية التي تنتهجها الإدارة الأمريكية وحربها التجارية مع الصين.