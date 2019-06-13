شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الموحدة اليورو أمام الدولار الأمريكي والأنظار على اجتماعات مجموعة اليورو في بروكسل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية ارتدادها للجلسة السابعة في أحدى عشرة جلسة من الأدنى لها منذ 23 من أيار/مايو، حينما اختبرت الأدنى لها منذ 19 من أيار/مايو من 2017 أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:17 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.04% إلى مستويات 1.1292 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1287، بعد أن حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1298، بينما حقق الأدنى له عند 1.1287.

هذا ويترقب المستثمرين عن ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو لصدور القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.2% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة لشهر نيسان/أبريل ومقابل 1.0% في آذار/مارس الماضي، وذلك قبل نشهد عن ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة إيطاليا صدور قراءة مؤشر معدلات البطالة والتي قد تعكس تراجعاً إلى 10.4% مقابل 10.6% في الربع الرابع الماضي.

كما تتطلع الأسواق إلى الكشف من قبل اقتصاديات منطقة اليورو عن القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس اتساع التراجع إلى 0.4% مقابل 0.3% في القراءة السابقة لشهر آذار/مارس، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 0.5% مقابل 0.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس.

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ويأتي ذلك بالتزامن فعليات اجتماعات مجموعة اليورو والتي يحضرها رئيس مجموعة اليورو، وزراء المالية للدول الأعضاء في منطقة اليورو، مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي الأوروبي والتي تناقش العديد من القضايا المالية مثل آليات دعم اليورو والتمويل الحكومي، وتتطلع الأسواق لموقف بروكسيل حيال روما وموازنتها الحكومية للعام الجاري وسط التوقعات بفرض الاتحاد الأوروبي إجراءات تأديبية ضد إيطاليا.

ويذكر أن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي نوه الثلاثاء الماضي لكون حكومته تسعى لخفض العجز في الموازنة لعام 2019 إلى 2.1% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لبلاده من أجل تجنب الإجراءات التأديبية من قبل الاتحاد الأوروبي، وجاء ذلك عقب ساعات من أعرب وزير المالية الإيطالي جيوفاني تريا الاثنين الماضي عن ثقته في فرص التوصل لاتفاق مع المفوضية الأوروبية حيال الموازنة الإيطالية.

على الصعيد الأخر، تترقب الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في السابع من حزيران/يونيو والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 3 ألف طلب إلى 215 ألف طلب، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد تعكس تراجعاً 0.3% مقابل ارتفاع 0.3% في نيسان/أبريل، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 1.4% مقابل 0.2%.

ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي أعرب عبر حسابه الرسمي على تويتر ثلاثاء الماضي عن كون "اليورو وعملات أخرى يجرى خفض قيمتها مقابل الدولار، الأمر الذي يجعل بلاده في وضع غير موات بشكل كبير"، وذلك مع انتقاده من جديد أيضا لسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي والفائدة المرتفعة على الأموال الفيدرالية، حيث غرد "إن سعر الفائدة مرتفع جداً، مما يعزز التشديد الكمي السخيف، ليس لديهم أدنى فكرة".

وجاءت تغريدات الرئيس الأمريكي ترامب قبل أسبوع من انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في 17-18 حزيران/يونيو والذي من المرتقب أن يكشف من خلاله صانعي السياسة النقدية عن توقعاتهم لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، وفي أعقاب تنامي التكهنات مؤخراً بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يقدم لاحقاً على خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية.