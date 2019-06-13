شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد توالي ارتدادها من الأعلى لها منذ 31 من أيار/مايو الماضي واستقرارها بالقرب من الأدنى لها في خمسة أشهر متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً.

وفي تمام الساعة 04:02 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم 15 تموز/يوليو 0.04% لتتداول عند مستويات 51.05$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 1.07$ للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسلم 15 آب/أغسطس 0.12% لتتداول عند 59.87$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 59.94$ للبرميل، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى مستويات 96.94 مقارنة بالافتتاحية عند 96.96.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في السابع من حزيران/يونيو والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 3 ألف طلب إلى 215 ألف طلب، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد تعكس تراجعاً 0.3% مقابل ارتفاع 0.3% في نيسان/أبريل، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 1.4% مقابل 0.2%.

بخلاف ذلك، فقد أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط بالأمس تقلص الفائض إلى 2.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في السابع من هذا الشهر مقابل 6.8 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت لعجز 1.0 مليون برميل، ولنشهد بذلك ارتفاع المخزونات إلى 485.5 مليون برميل، ولتعد المخزونات 8% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي نفس السياق، فقد أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً 0.8 مليون برميل، لتظل بذلك المخزونات 2% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، بينما انخفضت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 1.0 مليون برميل، لتعد المخزونات 4% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

Advertisements

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا مع مطلع الأسبوع أفادت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن بلاده ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً لا تحتاج إلى سعر نفط مرتفع بشكل مبالغ فيه، موضحاً أن الأسعار ما بين 60$ و65$ للبرميل الواحد مناسب للاقتصاد الروسي، مضيفاً أن صناعة الطاقة في روسيا لا ترغب في أن تتجه أسعار النفط نحو التوسع في الارتفاع، وذلك مع تطرقه لكون الموازنة الحكومية لبلاده يمكنها تحقيق فائض مع ذلك النطاق السعري.

كما أكد الرئيس الروسي بوتين آنذاك على أنه الموازنة الحكومة الروسية الحالية تفترض متوسط سعر النفط عند 40$ للبرميل الواحد، موضحاً أنه أيضا مع ذلك السعر يمكن لروسيا بناء المزيد من احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية، ونود الإشارة لكونه قد نوه في نهاية الأسبوع الماضي لكون منظمة أوبك تختلف مع روسيا حيال السعر العادل للنفط، موضحاً أن المملكة العربية السعودية تستخدم سعر برميل مرتفع للغاية لحساب ميزانيتها.

وفي نفس السياق، فقد أعرب وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك الاثنين الماضي عن كون تراجع أسعار النفط إلى 30$ للبرميل ليس مستبعداً في حالة عدم الموافقة على تمديد اتفاق أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم بلاده، لخفض الإنتاج النفطي، موضحاً أنه يجب مراقبة أسواق النفط بشكل أكبر لاتخاذ قرار متوازن في تموز/يوليو المقبل، مضيفاً أنه هناك مخاطر بحدوث فائض في الإمدادات ما لم يتم تمديد الاتفاق.

ويذكر أن وزير الطاقة الروسي نوفاك نوه الجمعة الماضية لكون الحرب التجارية القائمة بين واشنطون وبكين قد تخفض نمو الطلب العالمي على النفط لما دون 1 مليون برميل يومياً، وذلك مع تطرقه لكون العديد من الدول المصدرة للنفط من داخل أوبك ومن خارجها يبدون استعدادهم لعقد اجتماع أوبك لاتخاذ قراراهم حيال اتفاق خفض الإنتاج من الثاني وحتى الرابع من تموز/يوليو المقبل بدلاً من الموعد المقرر في 25-26 من هذا الشهر في فيينا.

وفي سياق أخر، نوه وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح الاثنين الماضي لكون المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج عالمياً للنفط وأكبر مصدر عالمياً ولدى أوبك للنفط، راضية عن مستوى التعاون مع روسيا ضمن اتفاق أوبك لخفض الإنتاج النفطي والذي يقتدي بخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً خلال النصف الأول من هذا العام، مع تطرقه لكون بلاده تسعى لاتخاذ إجراءات تساهم في الحد من أي انخفاض حاد في أسعار النفط.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز والذي تم الكشف عنه الجمعة، فقد انخفضت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع 11 منصات لإجمالي 789 منصة خلال الأسبوع المنقضي في مع السابع من حزيران/يونيو، موضحة استأنف تراجعها عقب ارتفاعها الأسبوع الماضي، ويذكر أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط شهد مؤخراً ارتفاعاً لمستوى قياسي جديد والذي يعد الأعلى له على الإطلاق عند 12.3 مليون برميل يومياً.