شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة سلبية في ظلال القلق حيال التوترات التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على اللون الأحمر اليوم الخميس في ظلال قلق المستثمرين حيال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين لم تشهد تهدئه ولا تزال تشهد تهديد ووعيد بشكل أو بأخر من جانب الإدارة الأمريكية التي تنتهج حمائة تجارية مع العديد من البلدان العالمية وعلى رأسهم الصين وأحدى أكبر شركاتها عملاق التكنولوجيا الصيني هواوي.

هذا وقد تابعنا بالأمس تصريحات وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس والذي نوه من خلالها أنه قد يقرر كلاً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الرئيس الصيني شي جين بينج إعادة فتح المحادثات التجارية، موضحاً أن قمة العشرين المقرر عقدها في 28-29 حزيران/يونيو باليابان لن تكون مكان توقيع الاتفاق التجاري بين أكبر اقتصاديان في العالم، ومضيفاً أن الرئيس الأمريكي ترامب يرغب في إصلاحات هيكلية في الاتفاق التجاري مع الصين.

كما تطرق وزير التجارة الأمريكي روس إلى أنه كان ينبغي لبنك الاحتياطي الفيدرالي إعادة النظر في الرفع الأخير للفائدة على الأموال الفيدرالية والذي كان سابق لآونة، وجاء ذلك قبل أسبوع من انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون والذي من المرتقب أن يتم الكشف من خلاله عن توقعات اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب أعرب في مطلع هذا الأسبوع ضمن لقاء له مع قناة سي-أن-بي-سي أنه من الممكن التوصل لاتفاق تجاري مع الصين بسبب التعريفات الجمركية وأنه يمكن ضمن قضية هواوي كجزء من الاتفاق التجاري مع الصين، مع تطرقه لكون النمو الاقتصادي القوي للولايات المتحدة خلال الربع الأول والذي فاق التوقعات جاء من جراء التعريفات الجمركية.

وفي نفس السياق، هدد الرئيس الأمريكي ترامب الاثنين الماضي من أنه في حالة عدم حضور نظيره الرئيس الصيني شي جين بينج فعليات قمة العشرين، فأنه سيقوم بفرض تعريفات جمركية بشكل فوري على سلع صينية، معرباً أن بكين يجب أن تقوم بالتوصل لاتفاق تجاري مع واشنطون بسبب حاجتها للتوصل لاتفاق، ومضيفاً أن الصين تتعرض في الوقت الراهن لدمار تام.

كما نوه الرئيس الأمريكي ترامب آنذاك لكون الشركات الأجنبية تعمل على مغادرة الصين والتوجه إلى دول أخرى من ضمنها الولايات المتحدة، مع أفادته بأن عدم التوصل لاتفاق تجاري مع الصين سيعني المزيد من التعريفات الجمركية، مضيفاً أنه التعريفات الجمركية هي شيء جيد وتعطي أمريكا ميزة تنافسية هائلة، موضحاً، "كنا نتحدث عن اتفاق مع المكسيك لشهور ولم يتم التوصل لاتفاق حتى فمنا بفرض التعريفات الجمركية".

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ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب نوه مؤخراً مراراً وتكراراً لكون الصين يمكن أن تتوقع مواجه المزيد من الرسوم الجمركية على صادراتها لبلاده، موضحاً أن أمريكا أعدت بالفعل قائمة من السلع الصينية بقيمة 300$ مليار، وأن هذه القائمة قد تخضع لرسوم، وجاء ذلك في أعقاب قيام كل من واشنطون وبكين الشهر الماضي برفع التعريفات الجمركية على سلع بعضهم البعض إلى 25% من 10% في تصعيد للحماية التجارية بينهم.

بخلاف ذلك، لا تزال الاحتجاجات التي تشهدها مدينة هونج كونج اعتراضاً على مقترح قانون مثير للجدل لتسليم المجرمين والخارجين عن القانون إلى الحكومة الصينية، يلقي بظلاله على أداء هانج سينج لأسهم هونج كونج وبالأخص في أعقاب تصاعد التوترات بين قوات الأمن والمتظاهرين هناك، مع العلم أن رئيس المجلس التشريعي في الصين قرر تأجيل مناقشة القانون لموعد غير محدد من أجل تهدئة تلك التوترات.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 1.30% ليخسر 20.27 نقطة ويصل إلى المستوى 1,533.95، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.89% ليخسر هو الأخر 187.46 نقطة ويصل إلى المستوى 20,942.26.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.91% ليخسر 33.65 نقطة ويصل إلى المستوى 3,657.45، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.71% ليخسر هو الأخر 20.63 نقطة ويصل إلى المستوى 2,888.75.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 1.74% ليخسر 475.91 نقطة ويصل إلى المستوى 26,832.55، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.00% ليخسر هو الأخر 21.13 نقطة ويصل إلى المستوى 2,088.31.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.02% ليخسر 1.80 نقطة ويصل إلى المستوى 10,203.34، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.09% ليخسر هو الأخر 6.14 نقطة ويصل إلى المستوى 6,537.60.