شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار الذهب من الأدنى لها في أسبوعين مع الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأدنى لها منذ الثالث من حزيران/يونيو الجاري وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:53 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 آب/أغسطس القادم 0.05% لتتداول حالياً عند 1,338.40$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,337.80$ للأونصة، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى مستويات 96.95 مقارنة بالافتتاحية عند 96.96.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في السابع من حزيران/يونيو والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 3 ألف طلب إلى 215 ألف طلب، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد تعكس تراجعاً 0.3% مقابل ارتفاع 0.3% في نيسان/أبريل، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 1.4% مقابل 0.2%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس تصريحات وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس والذي نوه من خلالها أنه قد يقرر كلاً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الرئيس الصيني شي جين بينج إعادة فتح المحادثات التجارية، موضحاً أن قمة العشرين المقرر عقدها في 28-29 حزيران/يونيو باليابان لن تكون مكان توقيع الاتفاق التجاري بين البلدان، ومضيفاً أن الرئيس الأمريكي ترامب يرغب في إصلاحات هيكلية في الاتفاق التجاري مع الصين.

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كما تطرق وزير التجارة الأمريكي روس إلى أنه كان ينبغي لبنك الاحتياطي الفيدرالي إعادة النظر في الرفع الأخير للفائدة على الأموال الفيدرالية والذي كان سابق لآونة، وجاء ذلك قبل أقل من أسبوع من انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون والذي من المرتقب أن يتم الكشف من خلاله عن توقعات اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب أعرب في مطلع هذا الأسبوع ضمن لقاء له مع قناة سي-أن-بي-سي أنه من الممكن التوصل لاتفاق تجاري مع الصين بسبب التعريفات الجمركية وأنه يمكن ضمن قضية هواوي كجزء من الاتفاق التجاري مع الصين، مع تطرقه لكون النمو الاقتصادي القوي للولايات المتحدة خلال الربع الأول والذي فاق التوقعات جاء من جراء التعريفات الجمركية.

وفي نفس السياق، هدد الرئيس الأمريكي ترامب الاثنين الماضي من أنه في حالة عدم حضور نظيره الرئيس الصيني شي جين بينج فعليات قمة العشرين، فأنه سيقوم بفرض تعريفات جمركية بشكل فوري على سلع صينية، معرباً أن بكين يجب أن تقوم بالتوصل لاتفاق تجاري مع واشنطون بسبب حاجتها للتوصل لاتفاق، ومضيفاً أن الصين تتعرض في الوقت الراهن لدمار تام.

كما نوه الرئيس الأمريكي ترامب آنذاك لكون الشركات الأجنبية تعمل على مغادرة الصين والتوجه إلى دول أخرى من ضمنها الولايات المتحدة، مع أفادته بأن عدم التوصل لاتفاق تجاري مع الصين سيعني المزيد من التعريفات الجمركية، مضيفاً أنه التعريفات الجمركية هي شيء جيد وتعطي أمريكا ميزة تنافسية هائلة، موضحاً، "كنا نتحدث عن اتفاق مع المكسيك لشهور ولم يتم التوصل لاتفاق حتى فمنا بفرض التعريفات الجمركية".

ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب نوه مؤخراً مراراً وتكراراً لكون الصين يمكن أن تتوقع مواجه المزيد من الرسوم الجمركية على صادراتها لبلاده، موضحاً أن أمريكا أعدت بالفعل قائمة من السلع الصينية بقيمة 300$ مليار، وأن هذه القائمة قد تخضع لرسوم، وجاء ذلك في أعقاب قيام كل من واشنطون وبكين الشهر الماضي برفع التعريفات الجمركية على سلع بعضهم البعض إلى 25% من 10% في تصعيد للحماية التجارية بينهم.