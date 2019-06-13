شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الاسترالي من الأعلى له في شهر أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأعلى له منذ الثامن أيار/مايو الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها من قبل الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:26 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.19% إلى مستويات 0.6915، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6928، بعد أن حقق الزوج الأدنى له منذ أواخر الشهر الماضي عند 0.6912، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6937.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة معهد ملبورن لتوقعات المستهلكين للضغوط التضخمية والتي أوضحت استقرار النمو عند 3.3% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في أيار/مايو، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق العمل والتي أوضحت استقرار معدلات البطالة عند 5.1% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في نيسان/أبريل الماضي، بخلاف التوقعات لتراجعها إلى 5.1%.

كما تابعنا أظهر قراءة مؤشر التغير في التوظيف تقلص الارتفاع إلى 42.3 ألف مقابل 43.1 ألف في نيسان/أبريل، متفوقة على التوقعات عند 16.0 ألف، وجاء ذلك ساعات من إلقاء مساعد محافظ المركزي الاسترالي حيال الاقتصاد لوسي إليس خطاباً تحت عنوان "مشاهدة الأشياء غير المرئية" في ملبورن وإلقاء مساعد محافظ بنك استراليا الاحتياطي حيال الأسواق المالية كريستوفر كنت ملاحظات موجزة في منتدى الرنمينبي الاسترالي.

على الصعيد الأخر، تترقب الأسواق حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في السابع من حزيران/يونيو والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 3 ألف طلب إلى 215 ألف طلب، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد تعكس تراجعاً 0.3% مقابل ارتفاع 0.3% في نيسان/أبريل، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 1.4% مقابل 0.2%.