شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار معدلات البطالة في استراليا بخلاف التوقعات خلال أيار/مايو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي بيانات سوق العمل والتي أوضحت استقرار معدلات البطالة عند نسبة 5.2% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في نيسان/أبريل الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتراجع معدلات البطالة إلى 5.1%، وجاء ذلك مع أظهر قراءة مؤشر التغير في التوظيف تقلص الارتفاع إلى 42.3 ألف مقابل 43.1 ألف في نيسان/أبريل، متفوقة على التوقعات عند 16.0 ألف.

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