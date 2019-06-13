شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يواصل ارتفاعه – تحليل صباحي – 13-06-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط ، وتأثره بتركيبة فنية إيجابية على المدى القصير وهو نموذج القاع المزدوج ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 1.06% بما يعادل 95.03 نقطة ، بدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية . ولهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 8718.27 ، ليستهدف مستوى المقاومة 9200.00 استعداداً لمهاجمته . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8900.00 ومستوى المقاومة 9200.00 . Advertisements عدد أسهم الشركات الرابحة 109 عدد أسهم الشركات الخاسرة 61 عدد أسهم الشركات الثابتة 19 عدد أسهم الشركات المتداولة 189

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