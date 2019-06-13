شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الخميس 13-6-2019 والعملة تختتم الأسبوع على استقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم سعر الريال السعودى، الأسبوع المصرفى الحالى على استقرار أمام الجنيه المصرى بكافة البنوك العاملة فى مصر، خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق 13-6-2019، ليبلغ فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 4.44 جنيه للشراء، و 4.47 جنيه للبيع، بينما جاء سعره فى عدد آخر من البنوك، كالتالى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 4.44جنيه للشراء 4.47جنيه للبيع سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 4.44جنيه للشراء 4.48جنيه للبيع سعر الريال السعودى فى بنك مصر

سعر الريال السعودى فى بنك مصر 4.44جنيه للشراء 4.48جنيه للبيع Advertisements سعر الريال السعودى فى بنك البركة

سعر الريال السعودى فى بنك البركة 4.38جنيه للشراء 4.51جنيه للبيع سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 4.41جنيه للشراء 4.47جنيه للبيع سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 4.42جنيه للشراء 4.47جنيه للبيع

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