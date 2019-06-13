الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الخميس 13-6-2019 وتراجع طفيف للعملة الأمريكية أمام الجنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل سعر الدولار الأمريكى تراجعا طفيفا أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات آخر أيام الأسبوع، اليوم الخميس 13-6-2019، وذلك على مستوى عدد كبير من البنوك العاملة فى مصر، فيما استقر سعره عند ختام تعاملات الأمس فى بنوك أخرى، مسجلا فروقا طفيفة فى سعره من بنك لآخر، ليبلغ 16.71 جنيه للشراء، و 16.81 جنيه للبيع، فى تعاملات عدد من البنوك الآن، فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى.

 

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وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى مصر، جاء سعر الدولار اليوم الخميس، كما يلى:

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

16.67جنيه للشراء

16.79جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

16.71جنيه للشراء

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16.81جنيه للبيع

 

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  سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

16.67جنيه للشراء

16.77جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

16.67جنيه للشراء

16.77جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك عودة
 

16.68جنيه للشراء

16.78جنيه للبيع

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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