شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 13-6-2019 وتراجع طفيف للعملة الأمريكية أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل سعر الدولار الأمريكى تراجعا طفيفا أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات آخر أيام الأسبوع، اليوم الخميس 13-6-2019، وذلك على مستوى عدد كبير من البنوك العاملة فى مصر، فيما استقر سعره عند ختام تعاملات الأمس فى بنوك أخرى، مسجلا فروقا طفيفة فى سعره من بنك لآخر، ليبلغ 16.71 جنيه للشراء، و 16.81 جنيه للبيع، فى تعاملات عدد من البنوك الآن، فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى. وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى مصر، جاء سعر الدولار اليوم الخميس، كما يلى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 16.67جنيه للشراء 16.79جنيه للبيع سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 16.71جنيه للشراء 16.81جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك مصر

سعر الدولار فى بنك مصر 16.71جنيه للشراء 16.81جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك القاهرة

سعر الدولار فى بنك القاهرة 16.71جنيه للشراء Advertisements 16.81جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 16.71جنيه للشراء 16.81جنيه للبيع سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 16.67جنيه للشراء 16.77جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 16.67جنيه للشراء 16.77جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك عودة

سعر الدولار فى بنك عودة 16.68جنيه للشراء 16.78جنيه للبيع

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