الان تتابع أوبك تخفض توقعات نمو الطلب العالمي على النفط إلى 1.14 مليون ب/ي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل فيينا - الخليج 365:
خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول أبوك، اليوم، توقعات الطلب على نفطها في 2019 في المتوسط 30.52 مليون ب/ي بانخفاض 60 ألف ب/ي ، وذلك مقارنة مع التوقعات السابقة عند 1.21 مليون ب/ي.
فيما أبقت المنظمة على توقعات نمو الإمدادات من خارج المنظمة لعام 2019 عند 2.14 مليون ب/ي
وذكرت مصادر ثانوية، أن أوبك قالت إن إنتاجها النفطي انخفض في مايو بمقدار 236 ألف ب/ي على أساس شهري إلى 29.88 مليون ب/ي بفعل تراجع إمدادات إيران واتفاق خفض الإنتاج.
كانت هذه تفاصيل خبر أوبك تخفض توقعات نمو الطلب العالمي على النفط إلى 1.14 مليون ب/ي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.