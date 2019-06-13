أوبك تخفض توقعات نمو الطلب العالمي على النفط إلى 1.14 مليون ب/ي

جدة - عمرو شويل فيينا - الخليج 365:

خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول أبوك، اليوم، توقعات الطلب على نفطها في 2019 في المتوسط 30.52 مليون ب/ي بانخفاض 60 ألف ب/ي ، وذلك مقارنة مع التوقعات السابقة عند 1.21 مليون ب/ي.

فيما أبقت المنظمة على توقعات نمو الإمدادات من خارج المنظمة لعام 2019 عند 2.14 مليون ب/ي

وذكرت مصادر ثانوية، أن أوبك قالت إن إنتاجها النفطي انخفض في مايو بمقدار 236 ألف ب/ي على أساس شهري إلى 29.88 مليون ب/ي بفعل تراجع إمدادات إيران واتفاق خفض الإنتاج.