شكرا لقرائتكم قطر تخفض حصتها في بورصة اسطنبول استعداداً للخروج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي – "الحياة" | منذ 57 دقيقة في 13 يونيو 2019 - اخر تحديث في 13 يونيو 2019 / 15:34

انخفضت حصة قطر خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 31 في المئة، في بورصة إسطنبول. وبلغ مقدار الأموال القطرية المسحوبة من تركيا – وفقاً لصحيفة الجمهورية التركية - 4.6 بليون ليرة تركية.



ووفقًا لبيانات معهد الإحصاء التركي، فإن المستثمرين الأجانب مستمرون في الخروج من أنقرة.

ولفتت أنشطة قطر في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي الأنظار في بورصة إسطنبول، بناء على بيانات وكالة السجل المركزي. وكانت قيمة المحفظة الاستثمارية القطرية في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، تبلغ 14 بليون و745 مليون ليرة، ولكن تراجعت في شهر أيار (مايو) الماضي، إلى 10 بليون و181 مليون ليرة، لتنخفض حصة الدوحة بنسبة 31 في المئة.