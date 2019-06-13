شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة قطر بنسبة 1% بختام التعاملات وسط هبوط شبه جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1% خاسرة 105.88 نقطة، لتغلق عند مستوى 10515.08 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 19.97 مليون سهم بقيمة 328.6 مليون ريال قطرى عبر 7596 صفقة، وارتفع 18 سهماً، وانخفض 26 سهما، واستقرت 3 أسهم.

Advertisements

وتراجعت 6 قطاعات على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 2.35%، أعقبه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.55%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.51%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.35%، فقطاع الصناعات بنسبة 0.13%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.10%، فيما ارتفع الاتصالات بنسبة 0.17%.