‏الاستثمار تستعرض الإصلاحات التشريعية فى مؤتمر مكافحة الفساد بشرم الشيخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ، ما تم من إصلاحات تشريعية ومؤسسية لتعزيز مبادئ الحوكمة. جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر مكافحة الفساد بشرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى. Advertisements وأشارت الوزارة لما تم من تحسين فى بيئة الأعمال وممارسات إفصاح الشركات وتفعيل مبادئ فعالية إدارة موارد التمويل الدولى. وخلال جناح الوزارة فى المؤتمر بمشاركة وفود الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفكرتك شركتك رفعت الوزارة شعار "مكافحة الفساد أولوية لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار". وجدير بالذكر أن مؤسسة الشفافية العالمية قدرت حجم تكلفة الفساد فى أفريقيا بنحو 50 مليار دولار.

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