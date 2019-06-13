شكرا لقرائتكم خبر عن سوسيتيه جنرال: الأسواق الناشئة تدخل مرحلة خطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرالمحللون لدى بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي من أن الأسواق الناشئة تدخل مرحلة خطيرة وأشد تقلبا، مع تزايد المخاوف بشأن ضعف النمو وحدوث ركود أو حتى أزمات.

وعلى الرغم من أن عملات وسندات الأسواق الناشئة ستتلقى على الأرجح الدعم في المدى القصير من توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، فإن النظرة طويلة المدى تبدو صعبة.

وقال محللو سوسيتيه جنرال في تقرير جديد "ندخل في مرحلة خطيرة ومتقلبة على نحو كبير للأسواق الناشئة... امتلاك أصول الأسواق الناشئة، خاصة إذا كان لمجرد الاحتفاظ بها، في هذه المرحلة من الدورة الاقتصادية هو لعب بالنار".