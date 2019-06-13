شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تجمع 6.55 مليار يورو فى عطاء ترددات الجيل الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت هيئة الاتصالات الألمانية إن ألمانيا جمعت 6.55 مليار يورو (7.4 مليار دولار) من عطاء ترددات شبكات الجيل الخامس لاتصالات الهاتف المحمول وذلك بعد معركة لنحو ثلاثة أشهر وفي عملية ستشهد دخول مشغل رابع للسوق.

جُمع المبلغ عبر 497 جولة عروض لواحد وأربعين نطاق ترددات وهو ما تجاوز توقعات المحللين بينما شكت الشركات المشغلة من أن السعر الذي يدفعونه سيستنزف قدرتهم على الاستثمار في شبكات الجيل المقبل.

وقال ديرك فويسنر رئيس دويتشه تليكوم في ألمانيا "المزاد يترك مرارة في الحلق"، وعرضت أكبر شركة اتصالات في ألمانيا 2.17 مليار يورو مقابل 130 ميجاهرتز من النطاق المعروض البالغ 420 ميجاهرتز.

وتطلق نهاية العطاء إشارة البدء لتحديث الشبكات التي ستدير المصانع أو المدن "الذكية" المتصلة في أكبر اقتصاد أوروبي، وذلك بعد تأخر عن دول مثل الولايات المتحدة واليابان وكوريا التي بدأت بالفعل طرح خدمات الجيل الخامس.

وقال هانيز أمتسرايتر الرئيس التنفيذي لفودافون ألمانيا لصحيفة فيسدويتشه ألجماينه تسايتونج إن نتائج العطاء "كارثية".

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وأضاف "أنا مغتم للغاية بسبب طول العملية والسعر المرتفع الذي علينا سداده كمقدمي عروض. ألمانيا تخسر وقتا نفيسا في السباق الرقمي. لن نكون ضمن أول مطلقي خدمات الجيل الخامس في أوروبا".

وحصلت فودافون على تردد 130 ميجاهرتز ودفعت 1.88 مليار يورو بينما حصلت تليفونيكا دويتشلاند على تردد 90 ميجاهرتز ودفعت 1.42 مليار يورو.

ودفعت شركة 1&1 دريليش الناشئة، التي تظل لاعبا "افتراضيا" في سوق الهاتف المحمول وتسيطر عليها شركة يونايتد إنترنت، 1.07 مليار يورو مقابل تردد 70 ميجاهرتز، مما يقترب برئيسها التنفيذي الملياردير رالف دومرموث من تحقيق حلمه بإدارة رابع شركة لاتصالات الهواتف المحمولة في ألمانيا.

وقالت الشركة التي تملك حق استئجار بعض السعة من تليفونيكا حتى 2025 إنها "أرست أسس مكانة ناجحة ودائمة" كرابع مشغل في ألمانيا.

وتجاوز العطاء الحصيلة البالغة 5.1 مليار يورو لعطاء ترددات شبكات الجيل الرابع في 2015.