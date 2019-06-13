أوبك تخفض توقعات نمو الطلب على النفط فى 2019 وترى مزيدا من المخاطر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خفضت أوبك اليوم الخميس توقعها لنمو الطلب العالمي على النفط بفعل تصاعد النزاعات التجارية وأشارت إلى احتمال حدوث مزيد من الخفض، مما قد يبرر تمديد القيود المروضة على الإمدادات لنهاية 2019.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول في تقريرها الشهري إن الطلب العالمي على النفط سيزيد 1.14 مليون برميل يوميا في العام الحالي، بما يقل 70 ألف برميل يوميا عن التوقع السابق.
وقالت أوبك في التقرير "على مدى النصف الأول من العام الحالي، تصاعدت التوترات التجارية، مازالت هناك مخاطر تراجع واضحة من تسرب أثر النزاعات التجارية المتصاعدة إلى نمو الطلب العالمي".
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