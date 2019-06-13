الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الخميس 13 -6-2019 فى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس 13 -6-2019 فى سوق الصاغة حتى الآن، مسجلة 626 جنيها للجرام عيار 21 وهو العيار الرئيسي بسوق الصاغة فى مصر.

أسعار الذهب اليوم فى مصر:

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سعر عيار 21 سجل 626 جنيها للجرام سعر عيار 18 سجل 536 جنيها للجرام سعر عيار 24 سجل 715 جنيها للجرام الجنيه الذهب 5008 جنيهات. أوقية الذهب 1336 دولارا.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيها واحدا.

ويقدم ”الخليج 365” خدمة لقرائه ومتابعيه تحديثا دوريا وفوريا ولحظيا لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر.

أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب، وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمية، إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازية للدولار والسوق المصرفية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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