شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 13 -6-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس 13 -6-2019 فى سوق الصاغة حتى الآن، مسجلة 626 جنيها للجرام عيار 21 وهو العيار الرئيسي بسوق الصاغة فى مصر.
أسعار الذهب اليوم فى مصر:
أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيها واحدا.
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أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب، وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمية، إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازية للدولار والسوق المصرفية.
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