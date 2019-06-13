الاقتصاد

سعر اليورو اليوم الخميس 13-6-2019 والعملة الأوروبية تتراجع فى ختام الأسبوع

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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الخميس 13-6-2019 والعملة الأوروبية تتراجع فى ختام الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل سعر اليورو الأوروبى تراجعا أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات آخر أيام الأسبوع، اليوم الخميس الموافق 13-6-2019، مسجلا 18.86 جنيه للشراء، و 18.99 جنيه للبيع فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، الآن، فيما بلغ سعره فى تعاملات البنك التجارى الدولى 18.81 جنيه للشراء، و 18.95 جنيه للبيع.

سجل اليورو الأوروبى، فروقا فى سعره من بنك لآخر، لينخفض سعره فى عدد من البنوك عن بنوك أخرى، ووفقا لآخر تحديثات بعض المصارف، جاء سعر اليورو الأوروبى مقابل الجنيه المصرى، كالتالى:

 

سعر اليورو فى البنك المركزى
 

18.87 جنيه للشراء

19.02 جنيه للبيع 

 

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  سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

18.86 جنيه للشراء

18.99 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

18.86 جنيه للشراء

18.99 جنيه للبيع

 

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  سعر اليورو فى بنك البركة
 

18.84 جنيه للشراء

19.14 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

18.81 جنيه للشراء

18.95 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

18.93 جنيه للشراء

19.06 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

18.80 جنيه للشراء

19 جنيه للبيع

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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