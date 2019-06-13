شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تعلن نمو الاقتصاد 2.73% على أساس سنوي في الربع الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت حكومة البحرين اليوم الخميس إن الاقتصاد نما 2.73% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي، مدعوما بتوسع في القطاع غير النفطي.

وحصلت البحرين على تعهدات بمساعدة مالية قدرها عشرة مليارات دولار العام الماضي من حلفائها الخليجيين السعودية والكويت والإمارات لتفادي أزمة ديون محتملة.

وجاء النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول وسط زيادة في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية بفضل حزمة الدعم المالي الخليجية، حسبما ذكرت الحكومة في بيان.