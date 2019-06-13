الان تتابع بريتيش بتروليوم ترفع احتياطي النفط السعودي بنسبة 12٪ والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل لندن - الخليج 365:
رفعت شركة بريتيش بتروليوم تقديرات احتياطي النفط الخام في المملكة العربية السعودية بنسبة 12 ٪ ، مسجلا أول تغيير رئيسي في الاحتياطيات المقدرة للبلاد منذ عام 1989.
وفي تقريرها الإحصائي لعام 2019 الإحصائي لـ World Energy ، أعادت BP ضبط بعض احتياطيات الغاز السعودي كنفط ، مما سمح للرياض بالاقتراب من أعلى قائمة في فنزويلا كأكبر حائز احتياطي في العالم.
وقالت شركة بريتش بتروليوم إن الاحتياطيات النفطية المؤكدة في المملكة العربية السعودية عدلت إلى 297.7 مليار برميل في نهاية عام 2018 من 266.2 مليار في العام السابق، بفارق بسيط عن 303 مليارات في فنزويلا.
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