شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط هبوط 8 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 8 قطاعات.
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.64% خاسرا عدد 38.5 نقطة ليصل إلى مستوى 5852.22 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.92% خاسراً 59.260 نقطة ليصل إلى مستوى 6397.92 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.01% خاسراً 1.740 نقطة ليصل إلى مستوى 4789.80 نقطة.
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 192.3 مليون سهم بقيمة 38.3 مليون دينار كويتى عبر 6754 صفقة.
وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.72%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.95%، تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.85%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.78%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.41%.
وجاء سهم "بوبيان" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 1.11%، تلاه ميزان بنسبة 0.94%، ثم المتكاملة بنسبة 0.16%، فيما تصدر سهم "هيومن سوفت" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 3.60% ثم برقان بنسبة 2.62%، ثم الدولى بنسبة 2.08%.
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