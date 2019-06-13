البترول: قطاع الطاقة أحد أهم دعائم الاقتصاد ويحظى باهتمام ودعم الحكومة والقيادة السياسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن مصر نجحت فى تحقيق عدد من المؤشرات الاقتصادية الجيدة بعد تطبيقها برامج جادة للإصلاح الاقتصادى وتبنيها تنفيذ استراتيجية متكاملة تدعم تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وتحقق اقتصاد يمتاز بالتنافسية والتنوع.

وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية، خلال مشاركتها في الجلسة التي نظمها المعهد الفرنسى للعلاقات الدولية حول دور مصر فى المنطقة فيما يتعلق بصناعة الغاز الطبيعى والذى نظمه مرصد الطاقة المتوسطى بالتعاون مع الاتحاد الاوروبى، أن هذه الإصلاحات انعكست بشكل إيجابى على زيادة حجم احتياطيات النقد الأجنبى من حوالى 15 مليار دولار إلى 44 مليار دولار وارتفاع معدل النمو الاقتصادى من 2% إلى 5.5% ووصول حجم تدفق العملات الأجنبية إلى حوالى 163.6 مليار دولار خلال السنوات الأربع الأخيرة، لافتة إلى أن قطاع الطاقة يُعد أحد أهم دعائم الاقتصاد المصرى الذى يٌحظى باهتمام ودعم كامل من الحكومة والقيادة السياسية.