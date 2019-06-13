الان تتابع “سابك” تحصل على التصاريح اللازمة لإقامة مشروع مشترك مع “إكسون موبيل” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:
حصلت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” على جميع الموافقات النظامية اللازمة، بما فيها التصاريح البيئية، لإقامة مشروع مشترك للصناعات البتروكيماوية مع شركة إكسون موبيل في ساحل الخليج الأمريكي.
وتتوقع الشركة أن يكون لهذا المشروع أثر إيجابي على القوائم المالية الموحدة. علما بأن الأثر المالي سينعكس على نتائج الشركة بعد اكتمال المشروع والبدء في التشغيل التجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر “سابك” تحصل على التصاريح اللازمة لإقامة مشروع مشترك مع “إكسون موبيل” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.