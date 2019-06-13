“سابك” تحصل على التصاريح اللازمة لإقامة مشروع مشترك مع “إكسون موبيل”

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

حصلت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” على جميع الموافقات النظامية اللازمة، بما فيها التصاريح البيئية، لإقامة مشروع مشترك للصناعات البتروكيماوية مع شركة إكسون موبيل في ساحل الخليج الأمريكي.

وتتوقع الشركة أن يكون لهذا المشروع أثر إيجابي على القوائم المالية الموحدة. علما بأن الأثر المالي سينعكس على نتائج الشركة بعد اكتمال المشروع والبدء في التشغيل التجاري.