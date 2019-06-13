الان تتابع أسعار النفط ترتفع بعد حادث شحن في خليج عمان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 9:38 ص, 13 يونيو 2019 م التعليقات: 0 الخام الأمريكي يصعد 1.5% سنغافورة- الخليج 365: ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس لما يزيد عن دولارين بعد حادث شحن في خليج عمان، فيما صعد الخام الأمريكي لــ1.5%.

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