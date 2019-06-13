

كتب عبد الحليم سالم يتوقع خبراء الاقتصاد والمؤسسات الدولية أن يحتل الاقتصاد المصرى المرتبة السابعة عالميا بحلول عام 2030. ووفقا لبنك ستاندر تشارتر العالمى، ستأتي مصر فى المرتبة السابعة عالميا، حيث سيسجل الناتج المحلى الإجمالى لها ‏حسب تعادل القوة ‏الشرائية فى 2030‏ حوالى ‏8.2‏ تريليون دولار. تعرف على الدول العشرة الأولى فى الترتيب: Advertisements 1- الصين بناتج محلى اجمالى يبلغ 64.2 ترليون دولار. 2- الهند بناتج محلى اجمالى يبلغ 46.3 ترليون دولار. 3- الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 31 ترليون دولار. 4- اندونسيا بناتج...

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كانت هذه تفاصيل خبر ‏‫إنفوجراف.. الاقتصاد المصري يحتل المركز السابع عالميا بحلول 2030 متفوقا على روسيا واليابان وألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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