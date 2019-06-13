شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يصعد بعد تقرير عن تعرض ناقلة لحادث فى خليج عمان قرب إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعدت أسعار النفط اليوم الخميس بعدما قالت وحدة تابعة للأسطول الملكي البريطاني إنها على علم بحادث يتعلق بناقلة في خليج عمان بالقرب من سواحل إيران.

وذكرت تقارير أن النيران اشتعلت في ناقلة في خليج عمان بعد هجمات تخريبية استهدفت ناقلات في وقت سابق بالقرب من إمارة الفجيرة، أحد أكبر مراكز تزويد السفن بالوقود في العالم ويقع خارج مضيق هرمز القريب.

وبحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارين أو 3.3% إلى 61.97 دولار للبرميل.

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وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.41 دولار أو 2.7 % إلى 52.55 دولار للبرميل.

وقال مركز عمليات التجارة البحرية التابع للأسطول الملكي البريطاني اليوم الخميس إنه على دراية بوقوع حادث شحن في خليج عمان قرب الساحل الإيراني.

وأضاف "تتحرى المملكة المتحدة وشركاؤها الأمر حاليا".