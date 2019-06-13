شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الرقابة المالية يوقف "جارانتى للسمسرة" 30 يوماً بسبب مخالفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم (683) لسنة 2019 بوقف شركة جارانتى لتداول الأوراق المالية، عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة 30 يوماً إعمالاً لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفة المنسوبة إليها.

وحدد عمران، فى خطاب لهيئة الرقابة المالية، نشرته البورصة المصرية، أمس الأربعاء، تفعيل قرار وقف نشاط الشركة لمدة 30 يوماً تبدأ من يوم 13 يونيو حتى يوم 12 يوليو.