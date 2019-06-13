شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين صندوق الإسكان وبنك التنمية الصناعية لتمويل محدودى الدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى، ودعم التمويل العقارى، بروتوكول تعاون مع بنك التنمية الصناعية لتمويل وحدات الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل لعدد 488 وحدة سكنية، تتراوح مساحتها الإجمالية 90 مترا، للمواطنين محدودى الدّخل، وذلك بفائدة 5% و7% على فترة سداد تصل لــ 20 عاماً ضمن مُبادرة البنك المركزى للتمويل العَقارى.

من جانبه قال ماجد فهمى، رئيس بنك التنمية الصناعية، إن بروتوكول التعاون الجديد مع الصندوق يأتى استمرارا لاستراتيجية الدّولة فى توفير الوحدات السكنية للمواطنين لتوفير حياة كريمة ومُستقرّة ومسكن مُلائم لقاعدة عريضة من المجتمع المصرى ضمن مُبادرة البنك المركزى المصرى بفائدة بسيطة 5% و7%.

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وأشاد ماجد فهمى بالنجاح المُتواصل الذى حققته مُبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى مُؤكداً أنها جاءت استجابة لمساعى الدّولة فى حل مُشكلة الإسكان، لافتا إلى أن البنك نجح فى تقديم تمويلات بقيمة ما يُقارب مليار جنيه لعدد 10000 عميل مُنذ انطلاق المُبادرة فى 2014 وحتى الآن، حيث بلغت نسبة محفظة التمويل العَقارى من إجمالى محفظة الائتمان ما يُقارب 9%.

وأشار إلى أن قدم تمويلات بلغت 119 مليون جنيه فى عام 2016، زادت إلى 340 مليون جنيه فى 2017، وارتفعت إلى 845 مليون جنيه فى 2018، وزادت إلى ما يُقارب مليار جنيه حالياً لعدد 10000 وحدة.